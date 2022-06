Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dannstadt - Fahrraddieb nutzt günstige Gelegenheit

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag, 24.06.2022, kam es kurz vor 10 Uhr, im Falkenweg, in Dannstadt, zu einem Fahrraddiebstahl. Bei diesem nutze der Täter die günstige Gelegenheit und entwendete das, kurzzeitig unbeaufsichtigte und unverschlossene, Fahrrad der Besitzerin. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Damenrad mit weißen Schutzblechen. Der am Rad hinterlassene Fahrradhelm wurde ebenfalls entwendet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang Fahrräder auch bei kurzzeitiger Abwesenheit, anzuschließen und somit gegen Wegnahme zu sichern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell