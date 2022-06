POL-PDLU: Speyer - Unter Opiateinfluss im PKW

Waldsee (ots) - Am Freitag, 24.06.2022, kam es zwischen 04:00 - 14:00 Uhr, in der Haardtstraße, in Waldsee zur Beschädigung eines dort geparkten PKW. Hierbei zerschlugen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe des Fahrzeugs. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

