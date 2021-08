Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210816.3 Mönkeberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mönkeberg (ots)

Die Polizei Heikendorf ermittelt aktuell nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht, der sich am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Mönkeberg ereignet hat.

Nach Angaben der 48 Jahre alten Fahrerin habe sie ihren Audi Q7 an besagtem Tag kurz vor 14 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarkts in der Straße Am Eksol abgestellt. Als sie gegen 14:45 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, habe sie im hinteren Bereich Beschädigungen festgestellt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug den Audi touchiert und sich anschließend entfernt hat. Hinweise auf dieses Fahrzeug liegen nicht vor.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizei Heikendorf suchen daher nach Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0431 / 560 13 20 mit der Heikendorfer Polizei in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

