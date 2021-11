POL-RZ: Festnahme nach Einbruch in eine Schule

Polizeidirektion Ratzeburg

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

20.11.2021 - Bad Oldesloe

Am 20.11.2021, gegen 03.20 Uhr, kam es zu einer Festnahme von einer Person nach einem Einbruch in die Theodor-Mommsen-Schule in Bad Oldesloe.

Gegen 03.10 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Bad Oldesloe, dass gerade in das Schulgebäude in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe eingebrochen wurde. Der Tatverdächtige war über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Schule eingedrungen und durchsuchte die Räumlichkeiten. Anschließend versuchte er sich durch Flucht zu Fuß der Festnahme zu entziehen. Er konnte nach kurzer Verfolgung durch einen Diensthund und weitere hinzugezogene Beamte festgenommen werden.

Da der 40-jährige Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitzverfügt, hat das Amtsgericht Lübeck auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 20.11.2021 Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Der Mann ist der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt worden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Ahrensburg übernommen.

Im Umfeld des Tatortes in der Hamburger Straße kam es zu weiteren Einbruchstaten. Hier wird ein Tatzusammenhang geprüft.

