Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch und Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

22. November 2021 | Kreis Stormarn - 18.-20.11.2021 - Bargteheide /Barnitz

Freitagnachmittag (19.11.2021) in der Zeit von 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Traberstieg in Bargteheide eingebrochen. Der oder die Täter kletterten zunächst auf den Balkon, verschafften sich dann Zutritt, indem sie die Balkontür der Wohnung gewaltsam öffneten. Entwendet wurden Bargeld, Fahrzeugschlüssel und persönliche Papiere.

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Straße Klein Barnitz in Barnitz. Dort scheiterten die Täter an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses. Im Zeitraum vom 18.11.2021 bis zum 20.11.2021, 09.00 Uhr versuchten sie die Tür gewaltsam zu öffnen.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in Bargteheide oder auch in Barnitz Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Einbruch bzw. Einbruchsversuch in Verbindung stehen könnten? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell