Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Handtaschendiebstahl - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

19.11.2021 - Ammersbek / Lottbek

Am 19.11.2021, gegen 17.00 Uhr, kam es zu einem Handtaschendiebstahl in der Georg-Sasse-Straße in Ammersbek.

Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich ein unbekannter Täter der 80-jährigen Geschädigten unbemerkt von hinten an und entriss ihr die in der Hand gehaltene Handtasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung des Wendekreises Georg-Sasse-Straße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 14 - 20 Jahre alt - ca. 165 cm groß und von schlanker Statur - dunkel gekleidet, Sweatshirt mit Kapuze

Die Polizeistation in Ammersbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zur beschriebenen Person oder gar zum Täter machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/35622647-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell