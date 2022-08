Polizei Düren

POL-DN: Hohe Schadenssumme: Einbruch in Dürener Kita

Düren (ots)

In der Indestraße in Mariaweiler sind Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in die Kindertagesstätte eingebrochen. Sie entwendeten dort unter anderem elektronische Geräte.

Die Unbekannten waren zwischen 16:30 Uhr am Mittwoch und 7:20 Uhr am Donnerstag unterwegs. In diesem Zeitraum hebelten sie eine Seitentür auf, um sich Zugang zu verschaffen. Mit ihrer Beute, neben elektronischen Geräte entwendeten sie auch Bargeld, konnten sie kurz darauf wieder flüchten. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

