Bundespolizeidirektion München: Fahrraddiebstahl misslungen: Bundespolizisten stellen 23-Jährigen nach Verfolgung

Schöner Erfolg bei der Zusammenarbeit von Deutsche Bahn Sicherheit und Bundespolizei. Gemeinsam gelang es am frühen Sonntagmorgen (7. August) einen 23-Jährigen zu stellen, der zwei Fahrräder im Bereich des Ostbahnhofes entwenden wollte.

Gegen 05:20 Uhr beobachten zwei Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit einen Mann, der sich im Bereich der Friedensstraße an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Erst trat er bei einem Fahrrad mehrfach auf das Schloss und knackte dieses; anschließend bewegte er es wenige Meter weg vom Abstellort. Danach ging er zu einem zweiten Fahrrad, wiederholte die Handlung und knackte auch dessen Schließvorrichtung. Als die Security den 23-jährigen Syrer ansprachen, drehte dieser sich um und flüchtete dabei u.a. über einen nahen Zaun. Bei der anschließenden Absuche der näheren Örtlichkeiten konnte eine Streife der Bundespolizei den Tatverdächtigen in der Nähe feststellen und ohne Gegenwehr vorläufig festnehmen. Der mit 2,02 Promille alkoholisierte Syrer, der sich später in der Wache mehrfach übergab, wurde von den DB-Bediensteten eindeutig identifiziert. Die Fahrräder wurden zur Eigentumssicherung zum Revier am Ostbahnhof verbracht. Die rechtmäßigen Besitzer der Fahrräder sowie der entstandene Sachschaden sind bisher nicht bekannt. Wer sein Fahrrad vermisst, dass er an der Friedensstraße in Ostbahnhofnähe abgestellt hat und nicht mehr vorfand, kann sich gerne unter der Rufnummer 089/515500-1111 an die Bundespolizeiinspektion München wenden. Bitte einen Eigentumsnachweis (z.B. Fahrradpass, Rechnung oder Bilder) bereithalten.

