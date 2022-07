Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Geldbörse gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (ots)

Opfer eines Diebstahls wurde ein 23-jähriger Mann aus Marburg am 30.6. gegen 12:50 Uhr. Der junge Mann gab an, in der Zeit von 12:50 Uhr - 13:20 Uhr gemeinsam mit seiner Freundin im Bahnhof Marburg auf Gleis 5/8 auf den Zug nach Kassel gewartet zu haben. Als er schließlich in den Zug nach Kassel einsteigen wollte, bemerkte er den Verlust seiner Geldbörse. Den Diebstahl gab der 23-Jährige einen Tag später im Bundespolizeirevier Gießen zur Anzeige.

In der Geldbörse befanden sich neben seinen Personaldokumenten 50 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

