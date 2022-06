Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emlichheim (ots)

Zwischen dem 28. Mai 9.00 Uhr und dem 30. Mai 17.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Burgstraße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein VW Golf am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

