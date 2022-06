POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots) - Am 30. Mai kam es in Papenburg in der Straße Hauptkanal links zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen Peugeot 206 parkte gegen 11.30 Uhr sein Fahrzeug auf dem Carre - Parkplatz. Als er dann gegen 12.15 Uhr zu seinem Peugeot zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der vorderen linken Fahrzeugfront fest. Dieser Schaden wird auf ca. 500 EURO geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall ...

