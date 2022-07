Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Sexueller Übergriff auf 12-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem sexuellen Übergriff auf eine 12-Jährige durch einen Unbekannten soll es am 22.07.2022 am Busbahnhof in Bad Krozingen gekommen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprach der Mann das Mädchen, welches dort auf den Bus wartete, um circa 15.30 Uhr an und entblößte sich in der Folge vor der Geschädigten. Als er sie am Arm packte und zu sich zog, wehrte sich die Geschädigte mit einem Tritt, sodass der Mann ihren Arm wieder losließ.

Zwischenzeitlich kam nach Angaben der Geschädigten ein bislang unbekannter Zeuge zu Hilfe und gab dem unbekannten Täter eine Ohrfeige. Die Geschädigte konnte kurz darauf in einen Bus einsteigen und die Tatörtlichkeit verlassen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, ca. 60 bis 70 Jahre alt, hellhäutig, weiße, kurze Haare. Bekleidet mit einer dreiviertel Hose, einer schwarzen Unterhose, einem Hemd und einer Mütze.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden. Auch der unbekannte Mann, der dem Mädchen zu Hilfe geeilt sein soll, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

