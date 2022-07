Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von Laubbläsern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 21.07.22, und Freitag, 22.07.22, wurde in Emmendingen vom Außenbereich eines Reitvereins in der Straße Am Sportfeld zwei Laubbläser mitsamt Ladegeräten sowie eine unbekannte Anzahl von Getränkeflaschen entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zur Täterschaft geben können.

