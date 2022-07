POL-VDKO: LKW kommt von der Autobahn ab

Montabaur / Gemarkung Wirges (ots) - Am Donnerstag, dem 21.07.2022, gegen 14:10 Uhr kam es auf der BAB 48 / Autobahndreieck Dernbach in der Überleitung auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem PKW-Brand. Der 18 Jahre alte BMW einer 44-jährigen Fahrzeugführerin fing aus ungeklärter Ursache Feuer. Die Fahrzeugführerin konnte ihren PKW auf dem Seitenstreifen anhalten und gemeinsam mit ihrem Beifahrer das Fahrzeug unverletzt verlassen. Infolge brannte der PKW ...

