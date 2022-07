Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - Ein Fahrzeug überschlägt sich, Autobahn voll gesperrt

Heiligenroth, Autobahn 3, Richtung Köln, KM 88,800 (ots)

Am frühen Morgen des 16.07.2022, gegen 03:47 Uhr, war der 53-jährige Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Taxi vom linken Fahrstreifen abgekommen und seitlich mit dem Pkw einer jungen Familie mit Kleinkind aus den Niederlanden kollidiert. Der Pkw der Familie kommt in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit der dortigen Schutzplanke und überschlägt sich. Das Fahrzeug kommt letztlich auf dem Dach auf dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Die junge Familie wird leicht verletzt und in Krankenhäuser nach Koblenz verbracht. Der Unfallverursacher und sein Fahrgast bleiben unverletzt. Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Köln, bis 06:20 Uhr, gesperrt werden. Auf Grund der Sperrung bildete sich ein Stau von ca. 10 KM Länge.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell