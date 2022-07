POL-VDKO: Auffahrunfall im Stauende mit einer leicht verletzten Person

Gemarkung Dernbach-Dierdorf (ots) - Am Donnerstag, den 14.07.2022, kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main. Ursächlich für den Verkehrsunfall war ein Reifenplatzer eines Wohnmobils. Infolge des Reifenplatzers verlor der 61 jährige Fahrer die Kontrolle ...

mehr