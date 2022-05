Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Am Mittwoch erlitt eine Frau in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.30 Uhr fuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Ulmer Straße. Zu diesem Zeitpunkt kamen ihr zwei 25-Jährige mit ihren Rädern auf diesem Weg entgegen. Die Männer fuhren wohl nebeneinander. Wegen dem Schlenker eines Mannes in Richtung der Frau, stieß er mit dieser zusammen. Dabei ragte der Kopf der Frau noch in die Straße hinein, so dass mehrer Autos ausweichen mussten. Sie stürzte von ihrem Rad und erlitt leichte Verletzungen. Ebenso der Verursacher. Sanitäter versorgten sie. Ein Polizeibeamter der privat vor Ort war, musste beide Männer davon abhalten, die Örtlichkeit unerlaubt zu verlassen. Schnell hatten die hinzugerufenen Polizisten auch den Grund dafür ausgemacht: Der Verursacher hatte, wie ein Test bestätigte, deutlich zu viel Alkohol getrunken. Auch sein Begleiter durfte mit seinem Promille-Wert nicht mehr Fahrrad fahren. Ein Arzt nahm beiden Männern Blut ab. Dieses wird nun untersucht. Auf die Männer kommen mehrere Anzeigen zu. Außerdem schreibt die Polizei Berichte an die Führerscheinstelle.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

