POL-PPRP: Tasereinsatz nach Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2021, gegen 01:50 Uhr, randalierte ein 39-Jähriger in einer Bar in der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen am Rhein. Da sich der 39-jährige auch bei Eintreffen der Polizeibeamten weiterhin aggressiv verhielt, sollte er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Doch auch auf der Dienststelle besserte sich sein Verhalten nicht. Er beleidigte die Polizisten mehrfach, verhielt sich unkooperativ und leistete geforderten Anweisungen keinerlei Folge. Als der 39-Jährige letztlich in Kampfhaltung auf die Polizisten losging, wurde der Taser nach vorausgehender Androhung eingesetzt. Infolgedessen konnte der Mann unverletzt den Gewahrsamsräumlichkeiten zugeführt werden. Der 39-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten und Beleidigung verantworten.

