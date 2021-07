Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Aktenzeichen XY- Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei suchte nach einem Raubdelikt zwei Tatverdächtige, einen davon mit Bild. Nach Austrahlung der Sendung am gestrigen Abend (14.07.) kann die Fahndung nun eingestellt werden. Wir bitten darum die Fahndung nach dem mit Bild gesuchten Unbekannten zurückzunehmen und insbesondere die zur Verfügung gestellten Fotos zu löschen.

Die Suche nach dem zweiten Tatverdächtigen geht weiter. Hier noch einmal die Personenbeschreibung: vermutlich Mitte 20, ca. 1,85 m, als kräftig bzw. "dick" beschrieben, sprach mit Akzent, Haare schwarz, trug "Undercut", sehr auffälliger "Vollbart": Oberlippe abrasiert!, hellbrauner Pulli mit "altmodischem Strickmuster"; blaue Jeans, schwarze Schuhe, während Tat maskiert; gelbe Handschuhe

Urpsrungssachverhalt:

Am 05.03.2020 klingelten zwei unbekannte Tatverdächtige, gegen 09.30 Uhr, an der Haustür eines 18-Jährigen Im Romberg. Als dieser die Haustür öffnete wurde er von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen mit einem gezielten Faustschlag niedergestreckt und am Boden fixiert. Ein zweiter Tatverdächtiger durchsuchte die Räume nach Bargeld und Wertsachen. Unter Androhung von körperlicher Gewalt händigte der 18-Jährige seine Bankkarte mit PIN und sein Mobiltelefon aus. Anschließend verließ einer der beiden Männer das Haus und hob um 09.42 Uhr an einem Geldautomaten in der Recklinghäuser Innenstadt Bargeld ab. Nach seiner Rückkehr zum Haus flüchteten beide Tatverdächtigen mit einem unbekannten Auto. Der Recklinghäuser verlieb leicht verletzt im Haus.

Wir danken für die Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell