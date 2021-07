Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Schermbeck: Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher - Eigentümer gesucht

Recklinghausen (ots)

Wie bereits berichtet, konnten Polizeibeamte am 04.05.2021 zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in einen Entsorgungsbetrieb in Dorsten vorläufig festnehmen. Die entsprechende Pressemeldung ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4906247

Im Rahmen weiterer Durchsuchungsmaßnahmen konnten bei dem jetzt 40-jährigen Tatverdächtigen mehrere Gegenstände aufgefunden werden, die bislang keinem Tatort oder einem Geschädigten zugeordnet werden konnten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Gegenstände aus Einbrüchen (z.B. Garagen oder Keller) stammen. Als Tatorte kommen Dorsten und Schermbeck, aber auch angrenzende Gemeinden in Betracht. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich von Anfang des Jahres bis Anfang Mai.

Falls Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte unter 0800/2361111 an das zuständige Kriminalkommissariat in Marl.

