Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Festnahme nach Angriff in Bocholt - Beschuldigte sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden

Bocholt / Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "26-Jähriger nach Angriff in Bocholt lebensgefährlich verletzt - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 13.10., 14:00 Uhr)

Nach dem Angriff auf einen 26-Jährigen am Dienstagabend (12.10.) in Bocholt haben Polizisten gestern Abend (13.10.) zwei männliche 19 und 24 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer sind dringend verdächtig, dem 26-jährigen Opfer auf dem Parkplatz an der Straße In der Hardt aufgelauert, es angegriffen und dabei mit einem Baseballschläger, einer Glasflasche und mit Tritten lebensgefährlich verletzt zu haben.

Sofort eingeleitete Ermittlungen nach der Tat und Zeugenhinweise hatten die Kriminalisten auf die Spur der beiden jungen Männer gebracht.

"Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Motiv für die Tat im privaten Bereich liegen", erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Eine 20-jährige Frau hatte sich am Abend des 12. Oktober zunächst mit dem ihr bekannten 26-jährigen Mann getroffen. Möglicherweise hatte sich der 26-Jährige eine Beziehung zu der Frau erhofft. Sie soll dieses Ansinnen aber zurückgewiesen haben und um ihre Ablehnung zu verdeutlichen soll sie nach dem Treffen den 24-jährigen (ihr bekannten) Beschuldigten gebeten haben, das Opfer verbal einzuschüchtern. Zu diesem Zweck soll die Frau das Opfer zum Schein zu einem Treffen auf dem Parkplatz gebeten haben. Der 24-Jährige soll sodann, nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen vermutlich ohne Wissen der Frau, mit seinem 19-jährigen Begleiter zu dem Parkplatz gekommen sein und unvermittelt den dort wartenden 26-Jährigen angegriffen haben."

Die Staatsanwaltschaft Münster hat beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle gegen die 19- und 24-jährigen Beschuldigten wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen versuchten Mordes und der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung beantragt. Die beiden Beschuldigten werden noch heute (14.10.) einem Haftrichter vorgeführt.

Der 19-Jährige hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Der weitere Beschuldigte hat eingeräumt, an dem Parkplatz gewesen zu sein aber bestritten, den 26-Jährigen angegriffen zu haben.

Die zunächst vorläufig festgenommene 20 Jahre alte Frau ist aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387.

