Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Einbruch in Rohbau an der Borgwardstraße

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Borgwardstraße

Tatzeit: zwischen 13.10.2022, 18:00 Uhr, und 14.10.22, 07:30 Uhr

Gewaltsam in einen Rohbau in Gronau sind Unbekannte eingedrungen. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge und Ladekabel. Zu dem Geschehen an der Borgwardstraße kam es zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell