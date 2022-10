Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kaiserstiege / Vereinsstraße Unfallzeit: 13.10.2022, 16:40 Uhr

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 51 Jahre alte Pedelecfahrerin am Donnerstag in Gronau. Die Gronauerin gab an, dass sie gegen 16.40 Uhr von der Vereinsstraße in den Kreisverkehr der Kaiserstiege / Vereinsstraße hatte einbiegen wollen. Sie habe abrupt bremsen müssen und sei dabei gestürzt: Von der Kaiserstiege sei der Fahrer eines schwarzen VW Golfs mit überhöhter Geschwindigkeit in das Rondell eingefahren, schilderte die Gestürzte am Abend der Polizei. Der Golffahrer sei weitergefahren. Die Pedelecfahrerin begab sich selbstständig in ein Krankenhaus, dass sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell