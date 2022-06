Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Am Montag zwischen 16 und 18 Uhr kam es auf der Goetersstraße in Viersen-Stadtmitte zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Wohnhaus und durchwühlten die Wohnräume. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fehlen ein Rucksack und eine Handtasche. Wenn Sie am gestrigen Nachmittag auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377-0. / AM (523)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell