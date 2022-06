Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: erneute Kollision zwischen Radfahrer und freilaufendem Hund

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag, den 11.06., fuhr eine 58-jährige Viersenerin mit ihrem Fahrrad auf dem Rader Weg in Viersen-Süchteln. Gegen 15:15 Uhr lief ihr ein freilaufender Hund vor das Fahrrad, woraufhin die 58-Jährige stark bremste. Auf Grund der Vollbremsung auf dem dortigen Schotterbelag kam die Radfahrerin ins Schleudern und stürzte. Sie begab sich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wir appellieren erneut an Sie, Ihre Hunde ordnungsgemäß an der Leine zu führen - vor allen Dingen in Bereichen, wo Geh- und Radwege unmittelbar aneinander grenzen oder Wege sogar von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden gemeinsam benutzt werden. /AM (521)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell