Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Ermittlungen nach möglicher Brandstiftung

Viersen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind Polizei und Feuerwehr gegen 5.30 Uhr zu einem Brand am Elkanweg in Viersen gerufen worden. In der Gerätehalle einer dort beheimateten Firma brannten zwei Fahrzeuge. Das Feuer hatte bereits auf die Dachkonstruktion der Halle und die dort verbaute Photovoltaikanlage übergegriffen. Die Kriminalpolizei ermittelt auf Grundlage der ersten Erkenntnisse wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Eine Begehung des Objekts gemeinsam mit einem Sachverständigen soll am Montagnachmittag erfolgen. Die Ermittler suchen aktuell noch Zeugen für das Geschehen. Wer hat in der Nacht zu Sonntag, besonders in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen rund um den Elkanweg gemacht? Die Rufnummer für Hinweise lautet 02162/377-0. /hei (518)

