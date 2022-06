Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Verkehrsunfall an der Autobahnabfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag, den 09.06.2022 gegen 22:10 Uhr ereignete sich an der Autobahnabfahrt der A 61 auf der "Dülkener Straße" ein Verkehrsunfall. Hierbei passierte ein 38-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad die Abfahrt vorschriftswidrig auf der falschen Seite in Fahrtrichtung Dülken. Der 51-jährige Pkw-Fahrer aus Viersen beabsichtigte, von der Autobahn kommend in Fahrtrichtung Dülken abzubiegen. Hierbei stoppte er allerdings nicht vor dem kreuzenden Radstreifen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern kam. Da beiden Beteiligten die prekäre Verkehrssituation an dieser Stelle bekannt war, waren beide zum Glück mit einer sehr geringen Geschwindigkeit unterwegs. Nach dem Aufprall stürzte der Radfahrer, verletzte sich glücklicherweise nur leicht und musste vor Ort nicht behandelt werden. /KM (515)

