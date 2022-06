Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Unfall auf der Boisheimer Straße hat Folgen für den Unfallverursacher

Nettetal (ots)

Am 08.06.2022 gegen 15:20 Uhr kam es auf der "Boisheimer Straße / Annastraße" in Schaag zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nachdem die Personalien ausgetauscht wurden, wollte eine der Unfallbeteiligten die Polizei hinzuziehen und verständigte den Notruf. Daraufhin war der 53- jährige Verursacher von der Unfallstelle geflüchtet. Aufgrund der zuvor angegebenen Personalien konnte der Verursacher an seiner Halteranschrift angetroffen werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 53-Jährige weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, noch eine gültige Kfz-Versicherung besitzt. Zudem stand der Verursacher nach eigenen Angaben unter Medikamenteneinfluss als er das Fahrzeug führte, was eine Blutprobenentnahme auf der Wache zu Folge hatte. Die Ermittlungen dauern an. /KM (512)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell