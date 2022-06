POL-VIE: Viersen - Dülken: Einbruch in ein Bürogebäude auf dem Gewerbering

Schwalmtal - Amern (ots) - Am Mittwoch, den 08.06.2022, gegen 13:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung "Am Wasserturm / Hehler" ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 58-jährige Wegbergerin beabsichtigte, von der Straße "Hehler" nach links auf "Am Wasserturm" einzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den von ...

mehr