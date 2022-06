Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal - Amern: Verkehrsunfall aufgrund Missachtung der Vorfahrt - zwei Personen leicht verletzt

Schwalmtal - Amern (ots)

Am Mittwoch, den 08.06.2022, gegen 13:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung "Am Wasserturm / Hehler" ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 58-jährige Wegbergerin beabsichtigte, von der Straße "Hehler" nach links auf "Am Wasserturm" einzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den von links kommenden Vorfahrtsberechtigten 51-Jährigen aus Wegberg. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde die 58-Jährige leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Die 50-jährige Beifahrerin des Wegbergers klagte ebenfalls über Schmerzen, musste vor Ort allerdings nicht ärztlich behandelt werden. Der Wegberger verblieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn circa eine Stunde lang komplett gesperrt. /KM (510)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell