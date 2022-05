Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen bei Peterswald-Löffelscheid

Wittlich (ots)

Am Morgen des 11.05.2022 kam es auf der Einmündung B421/ L226 Gemarkung Peterswald-Löffelscheid zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten PKW. Die Fahrzeuge fuhren von Simmern kommend in Fahrtrichtung Zell. Der vorderste PKW beabsichtigte links in Fahrtrichtung Kappel abzubiegen. Hierzu musste die Fahrerin verkehrsbedingt warten, sodass der dahinter fahrende PKW auch zum Stillstand kam. Ein weiterer PKW übersah die beiden stehenden Fahrzeuge und kollidierte trotz langer Bremsspur mit dem hinteren PKW, welcher in der Folge auf den ersten PKW aufgeschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Darüber hinaus kam es zu leichtem Personenschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell