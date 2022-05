Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Lieser (ots)

Am Vormittag des 12.05.2022 befuhr ein 91 Jahre alter Verkehrsteilnehmer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues einen Weinbergsweg unterhalb der Paulskirche in Lieser. Der PKW kam aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg ab, rutschte einen angrenzenden Weinberg hinab und überschlug sich hierbei vermutlich mehrmals, bis er letztendlich in einem weiteren Weinberg kopfüber zum Stillstand kam. Der PKW-Fahrer wurde hierbei eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien. Er machte durch Betätigen der Fahrzeughupe auf sich aufmerksam. Durch dieses Hupen wurden Arbeiter auf den verunfallten PKW aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der PKW-Fahrer konnte durch die Feuerwehr schwerverletzt aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Weinbergen entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug war total beschädigt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Kues, Noviand und Lieser mit insgesamt 35 Kräften, der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei Bernkastel-Kues

