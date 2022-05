POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 11.05.2022

Gerolstein (ots) - Am Morgen des 11.05.2022 ereignete sich in Gerolstein ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schulbus beteiligt war. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 08.00 Uhr fuhr ein Bus von der Zufahrt des Bushaltebereiches der Realschule plus Gerolstein in die Raderstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Busfahrer einen bevorrechtigten PKW, der die Raderstraße befuhr. Es kam zu einem ...

mehr