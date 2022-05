POL-PDWIL: Kaminbrand in der Trarbacher Straße

Prüm (ots) - In der Zeit zwischen Samstag 07.05.2022 gegen 15 Uhr und Montagmorgen kam es in der Teichstraße in Prüm zu einer Unfallflucht. Ein geparkter PKW wurde an der Beifahrerseite vermutlich durch ein weißes Fahrzeug beschädigt. Das Tatfahrzeug wollte vermutlich vom Teichplatz nach rechts in die Teichstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit dem geparkten Fahrzeug und einem Poller. Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr