POL-PDWIL: Unfallflucht am Klinikum Mittelmosel in Zell - Zeugen gesucht

Zell (Mossel) (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 26.08.2021, 06:50 Uhr bis Freitag, 27.08.2021, 17:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Klinikums Mittelmosel in Zell in der Barlstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz geparkter PKW, Porsche, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Durch den Verkehrsunfall dürfte am unbekannten PKW ebenfalls ein Sachschaden entstanden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem Fahrzeugführer und dem PKW machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Zell unter 06542/98670 zu wenden.

