POL-LB: Weil im Schönbuch: Schulgebäude beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand zwischen Freitag 16.45 Uhr und Montag 06.45 Uhr in der Straße "In der Röte" in Weil im Schönbuch. Noch unbekannte Täter schlugen zwei Fenster der Gemeinschaftsschule ein und machten sich anschließend davon. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

