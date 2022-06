Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntag gegen 08.56 Uhr befuhr ein 39jähriger PKW-Führer aus Kaldenkirchen in Kaldenkirchen die Ringstraße aus Richtung Klemensstraße kommend in Richtung Gerberstraße. Im Kreisverkehr Ringstraße/Gerberstraße kürzte er die Fahrtstrecke ab, indem er direkt nach links in die Gerberstraße abbog, ohne den Kreisverkehr vorschriftsmäßig zu durchfahren. Dabei achtete er nicht auf einen 66jährigen Fahrradfahrer, der die Gerberstraße aus Richtung Kölner Straße kommend in Richtung Ringstraße befuhr und der Gerberstraße weiter geradeaus folgen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /UR (516)

