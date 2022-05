Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erfolgreicher Trickdiebstahl in zwei Fällen

Speyer (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurden gestern gleich zwei Geschädigte. Gegen 12:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter mit dem Vorwand eines Wasserrohbruches, Zutritt zur Wohnung einer 77-Jährigen in der Kurt-Schumacher-Straße. Nachdem er im Badezimmer das Wasser am Waschbecken überprüft hatte, bat er die Geschädigte das Wasser an der Badewanne warm und kalt zu stellen. Vermutlich verschaffte sich währenddessen eine weitere Person Zutritt zur Wohnung und entwendete mehrere Schmuckstücke. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, dunkle Haare, schlank und 175-180 cm groß. Er trug zur Tatzeit Arbeitskleidung.

Gegen 16:30 Uhr wurde ein 66-jähriger Besitzer eines Ladengeschäftes von einem Unbekannten auf der Landauer Straße in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen nutzte ein zweiter Täter die Gelegenheit, um unbemerkt das Geschäft des Geschädigten zu betreten und Bargeld aus der Kassen zu nehmen. Die Männer sollen circa 30 Jahre alt sein, zwischen 160 und 170 cm groß sein und dunkle Haare haben. Sie sprachen gebrochen deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern in der Landauer Straße bzw. in der Kurt-Schumacher-Straße geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Die Polizei warnt: Tricktäter/-innen sind erfinderisch. Die betrügerischen Maschen können demnach variieren. Gelegentlich kündigen sie ihren Besuch sogar vorher telefonisch an, um mögliche Bedenken schon im Voraus zu zerstreuen und ein Vertrauensverhältnis zum Opfer aufzubauen. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Verwandte/Bekannte oder die Polizei. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell