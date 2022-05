Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Arztpraxis

Speyer (ots)

In der Nacht zum 24.05.2022 brachen Unbekannte in eine Arztpraxis Im Erlich ein und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Durch das gewaltsame Eindringen in die Geschäftsräume entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von 23.05.2022, 19:00 Uhr bis 24.05.2022, 05:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Im Erlich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

