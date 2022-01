Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisste Jugendliche wieder aufgetaucht

Nordhausen (ots)

Die seit dem 31. Oktober vermisste 14-Jährige ist unversehrt wieder aufgetaucht. Sie meldete sich bei einer Polizeidienststelle in Sachsen Anhalt. Die Kollegen übergaben sie in die Obhut des Jugendamts. Auch ihr 15-jähriger Begleiter stellte sich in der Polizeidienststelle. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten.

