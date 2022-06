Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Einbruch in Schule - Täter entwenden Spendengelder

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Im Zeitraum vom 10. bis zum 12. Juni kam es in der Katholischen Grundschule Kaldenkirchen auf der Jahnstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten das Fenster zum Büro der Schulleitung auf und durchsuchten sämtliche Behältnisse. Aus einem Schubfach entwendeten die Täter dann mehrere Umschläge mit Bargeld. Bei diesem Bargeld handelte es sich um Spendengelder, welche bei einem Schulfest am Freitag, 10. Juni, eingenommen wurden. Wenn Sie am vergangen Wochenende auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162-377-0. /AM (519)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell