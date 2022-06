Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Passagier will mit 20 Patronen im Handgepäck nach Mallorca reisen

Leipzig/Halle (ots)

Gestern Morgen staunten die Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Leipzig/Halle nicht schlecht, als sie im Handgepäck eines 54-jährigen Reisenden 20 Patronen entdeckten. Zwar war der Mann grundsätzlich berechtigt, Munition bei sich zu führen, auf einem Flug ist dies jedoch verboten bzw. muss vorher entsprechend beantragt werden.

Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein und stellte die Patronen sicher. Anschließend durfte er weiter nach Mallorca reisen.

Vor dem Hintergrund des nun bevorstehenden Pfingstreiseverkehrs weist die Bundespolizei Leipzig noch einmal darauf hin, rechtzeitig vor Abflug am Flughafen zu sein, um schon entspannt in den Urlaub starten zu können. Gehen Sie direkt nach Ankunft am Flughafen zum Check-In, anschließend zur Luftsicherheitskontrolle und dann weiter zu ihrem Abfluggate.

Achten Sie für einen reibungslosen Urlaubsbeginn darüber hinaus auf folgendes:

- Prüfen Sie die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente vor Reisebeginn!

- Bereiten Sie sich auf die Luftsicherheitskontrolle vor!

- Bringen Sie bitte nur ein Handgepäckstück zur Kontrolle mit!

- Checken Sie alle weiteren Gepäckstücke und alle Flüssigkeiten über 100 Milliliter ein!

- Verstauen Sie sämtlichen Inhalt der Hosentaschen und Ihr Mobiltelefon in Ihrem Handgepäck oder der Jacke!

- Nehmen Sie größere elektronische Gegenstände (Laptops, Tablets, medizinische Geräte) und den 1-Liter-Beutel bereits vor der Kontrolle aus dem Handgepäck und legen Sie sie anschließend in eine Gepäckwanne!

Wir wünschen Ihnen eine gute Reise!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell