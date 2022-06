Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Räuberischer Diebstahl - Täter droht ALDI Mitarbeiterin anzufahren

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr kam es im ALDI Süd auf der Poststraße in Nettetal-Kaldenkirchen zu einem räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann hat seinen Einkaufswagen mit Lebensmitteln aus der Filiale geschoben, ohne diesen zu bezahlen. Nachdem der Täter die Einkäufe in sein Auto geräumt hatte und sich ins Fahrzeug setzte, wollte eine 39-jährige Mitarbeiterin der Filiale seine Flucht verhindern. Sie stellte sich vor das Auto, damit der Unbekannte nicht mit dem unbezahlten Einkauf davon fährt. Dieser fuhr dann direkt auf die Nettetalerin zu und beschleunigte seinen Wagen. Daraufhin sprang die 39-Jährige zur Seite, und der Täter konnte fliehen. Die Ermittlungen dauern an./ AM (522)

