Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter PKW Aufbruch

Speyer (ots)

Am 21.05. um 03:39 Uhr wurde an einem geparkten BMW, im Rotkehlchenweg in Speyer, die Alarmanlage ausgelöst. Der Fahrzeughalter konnte vor Ort lediglich noch die eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Die Scheibe wurde zuvor mit mehreren Streifen Klebeband abgeklebt, was einige Zeit in Anspruch genommen haben müsste. Der/die Täter konnten nicht beobachtet werden, der Schaden wurde auf 200 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

