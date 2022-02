Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am 12. Februar (Samstag), gegen 15.15 Uhr, kam es auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Fahrradfahrer, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 30 Jahre alter Wassenberger befuhr mit seinem PKW die Kirchstraße aus Richtung Heerstraße kommend in Richtung Moelerweg. Ein 79-jähriger Hückelhovener war in gleicher Richtung auf seinem Fahrrad unterwegs und benutzte zunächst den linksseitigen Gehweg. Als der Senior von diesem auf die Fahrbahn der Kirchstraße fuhr, um auf den rechten Fahrstreifen der Kirchstraße zu gelangen, kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde hierbei zu Boden geschleudert und verletzte sich so schwer, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell