POL-WOB: Gefährdung des Straßenverkehrs infolge einer Medikamentenbeeinflussung

Am frühen Samstagmorgen um 06:08 Uhr befährt eine 48 Jahre alte Wolfsburgerin mit ihrem weißen Mercedes-Benz A Klasse den Hochring in Wolfsburg. Sie kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten roten VW Caddy. Dieser wiederum wird durch den Aufprall in einen roten VW Golf geschoben. Die Frau verletzt sich leicht. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 10.500,00 Euro. Ein Zeuge hilft der Fahrzeugführerin aus dem Mercedes heraus. Ein weiterer Zeuge wählt den Notruf. Erste Ermittlungen ergeben, dass die 48-Jährige größere Mengen pharmazeutisch hergestellter Tabletten konsumiert hat. In der Folge wird sie durch einen Rettungswagen dem nahegelegenen Klinikum zugeführt. Dort wird eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Es wird ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge einer Medikamentenbeeinflussung eingeleitet.

