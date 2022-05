Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall auf dem Domplatz

Speyer (ots)

Am 20.05.2022 um 12:25 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Domplatte in Speyer. Beim Einfahren in die Große Himmelgasse stieß ein LKW mit einem der Poller, mit einer solchen Wucht zusammen, dass der Lkw aufgrund der erheblichen Beschädigung am Rad nicht mehr fahrbereit war. Der Aufprall war als lauter Knall wahrnehmbar und sorgte für erhöhte Aufmerksamkeit der Passanten. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden wurde auf ca. 1500EUR geschätzt.

