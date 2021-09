Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mit Kleinkraftrad gestürzt

Achern (ots)

An der Behelfsampelanlage einer Baustelle in der Illenauer Straße kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-Jähriger wartete gegen 19 Uhr an der Ampel, als sich, vermutlich aus Unachtsamkeit, sein Motorroller in Gang setzte und er alleinbeteiligt zu Fall kam. Er verletzte sich bei dem Vorfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum gebracht. An seinem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

