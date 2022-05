Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Am 19.05.2022, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der K30 im Bereich der Einfahrt zur dortigen Bauschuttdeponie zu einem Unfall zwischen einem 64-jährigen PKW Fahrer mit Anhänger und einer 75-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin überquerte die K30 in dem sie ihr Fahrrad schob. Der PKW-Fahrer, welcher aus Richtung Waldsee kam, stieß trotz sofortigem Brems- und Ausweichmanövers mit der Radfahrerin zusammen. Der Anhänger des PKW-Fahrers geriet ins Schlingern und kippte um. Die Radfahrerin erlitt Verletzungen und musste durch den Notarzt vor Ort erstversorgt werden. Anschließend wurde sie durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. An dem Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden. Ebenfalls wurde der Straßenbelag durch den umgekippten Anhänger beschädigt. Die K30 an der Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell