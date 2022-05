Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht durch Trike

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 19.05.2022, um 10:30 Uhr, befuhr der 83-jährige die Straße Am Rathausplatz. Er wollte nach links auf den dortigen Parkplatz abbiegen. Von der Hauptstraße kommend bog ein Trike in die Straße Am Rathausplatz ein und stieß mit dem 83-jährigen PKW Fahrer zusammen. Anschließend flüchtete der Trike-Fahrer von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

